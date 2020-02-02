В Лондоне застрелили террориста, напавшего с ножом на прохожих

Полиция рассматривает как теракт нападение неизвестного на прохожих в Стретеме на юге Лондона.

В результате несколько человек получили ножевые ранения, говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Уточняется, что полицейские застрелили нападавшего. По некоторым сведениям, на нем могло быть настоящее взрывное устройство или его муляж.

По данным полиции, ранения получили три человека.

Как рассказал AP очевидец происшествия, террорист был вооружен тесаком, а к его груди были привязаны канистры, напоминавшие взрывное устройство.



По информации британских СМИ, нападение совершил исламист, пишет РИА Новости.



В Сети опубликовано видео с места происшествия.

Напомним, 29 ноября 2019 года на Лондонском мосту неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих. В результате пять человек пострадали, один погиб.

