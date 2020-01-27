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Число жертв коронавируса выросло до 80

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© Twitter

© Twitter

Не менее 2,5 тысячи человек заболели пневмонией нового типа в Китае. Количество жертв увеличилось до 80. Об этом говорят данные Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

Большая часть случаев заражения приходится на центральную провинцию Хубэй и ее административный центр Ухань. На юге много больных в провинции Гуандун, на востоке — в провинции Чжэцзян. В провинции Хэйлунцзян у границы с Россией — зафиксировано 16 случаев. В Пекине — 68. Восемь человек заболели в Гонконге, пятеро — в Макао, трое — на Тайване.

Заболевание уже отмечено в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Южной Корее, Сингапуре, Соединенных Штатах, Таиланде, Франции и Японии. Вспышка нового типа пневмонии в Китае признана Всемирной организацией здравоохранения национальной чрезвычайной ситуацией.

Под подозрение попали также двое больных в Швейцарии. В США выявлен пятый случай заражения.

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