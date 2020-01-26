Пять человек заболели новым коронавирусом в США

Центр по контролю и предупреждению заболеваний США (CDC) сообщил о пяти заболевших новым типом коронавируса на территории Соединенных Штатов по состоянию на 26 января. Во всех случаях речь идет о путешественниках, прибывших из китайского города Ухань, где началась эпидемия.

По данным CDC, инфицированные выявлены в четырех штатах: Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон. Медицинские службы страны продолжают внимательно следить за вспышкой заболевания, вызванного вызванных новым коронавирусом.

Согласно последней информации, в Китае уже заболели 1975 человек. Пока известно о 56 умерших. Также случаи заражения выявлены в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, Соединенных Штатах, Канаде, Вьетнаме, Малайзии, Сингапуре, Непале, Франции, и Австралии.

Китайские власти сообщили о новом типе пневмонии 31 декабря. Позднее удалось установить и ее возбудителя — речь идет о коронавирусе 2019-nCoV.

Тем временем российских туристов начали досрочно вывозить с китайского острова Хайнань.