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Пневмонию нового типа заподозрили у двух человек в Цюрихе

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© Википедия

© Википедия

Два человека стали «объектом медицинского обследования» в Цюрихе. Оба пациента приехали из Китая с симптомами инфекции. Теперь они находятся в изоляции, сообщили местные СМИ.

Врачи муниципальной больницы «Триемли», в которой обследуют пациентов, подчеркнули, что источник этих симптомов пока не установлен. Речь может идти как о новом типе коронавируса из Уханя, так и о «другой патологии».

Оба заболевших изолированы, угрозы заражения для сотрудников клиники и других пациентов нет, подчеркнули в «Триемли».

Первые случаи заражения новым типом коронавируса, распространяющимся из Китая, уже выявлены в в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, Соединенных Штатах, Канаде, Вьетнаме, Малайзии, Сингапуре, Непале, Франции, и Австралии.

Медики США уже сообщили о пяти заболевших в четырех штатах страны.

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