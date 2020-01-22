Кандидата в президенты Греции обвинили в нарушении прав человека

Председатель Государственного совета Греции Екатерина Сакелларопулу, являющаяся кандидатом в президенты страны, «выполняет приказы США», нарушает законы и права человека. Такое заявление сделала адвокат россиянина Александра Винника и бывший председатель греческого парламента Зои Константопулу.

На пресс-конференцию, которую собрала перед выборами президента Греции Константопулу, пришли около 60 журналистов, адвокатов и юристов. Во время своего выступления адвокат российского гражданина назвала дело Александра Винника политическим. Его арестовали по запросу США в июле 2017 года и содержат под стражей вопреки законам и конституции.

10 января Сакелларопулу председательствовала на суде по делу Винника. Во время заседания адвокаты отметили многочисленные нарушения прав человека в ходе процесса. Судья на заявления реагировать не стала, а также сама нарушила права гражданина, не дав ему предусмотренные законом 60 дней на ознакомление с материалами.

Выборы президента Греции пройдут в парламенте 22 января. Адвокат Константопулу собирается перед голосованием рассказать депутатам о нарушениях в деле Винника и произволе кандидата на пост главы государства.

«Завтра состоится голосование в парламенте по кандидатуре Екатерины Сакелларопулу в президенты Греции. Ее выдвигают за то, что она выполняла приказы США», — цитирует РИА Новости слова Константопулу.

Адвокат напомнила, что дело Винника в Госсовете рассматривалось 10 января. На тот момент Сакелларопулу хорошо знала, что станет кандидатом в президенты. По данным местных СМИ, премьер-министр Кириакос Мицотакис в декабре 2019 года перед поездкой в Соединенные Штаты позвал в свой дом председателя Госсовета и рассказал ей об этом. Встреча проходила «в обстановке крайней секретности».

Константопулу уверена, что за жесткой позицией суда в отношении Винника стоит Вашингтон, который хочет заполучить россиянина. В этом деле, безусловно, замешана Сакелларопулу. Именно она в качестве председателя Госсовета принимала решения с подачи премьера и правительства.

«Суд вел себя как военный трибунал», — заявила Константопулу.

Она требует отменить все решения Госсовета в отношении Винника и провести заседание по делу в новом составе.

Тем временем Александр Винник, арестованный по запросу США в Греции во время туристической поездки с женой и маленькими детьми, находится в заключении уже 30 месяцев. Обвинений ему не предъявили. Россиянин заявил о пытках и психологическом давлении.

«Я узнал, что председатель Государственного совета после того, что она сделала в моем деле, была выдвинута кандидатом в президенты Республики Греция. Она положила мою голову на плаху, и теперь ее выдвигают на пост главы греческого государства. Какая у меня надежда против такой власти, против правительств США и Франции? Два государства, в которые я не ступал, но хотят меня заполучить, чтобы использовать меня в гуманитарной войне против моей страны, России», — заявил Винник.

В США ему грозит 55 лет тюремного заключения. Вашингтон обвиняет Винника в нарушении американских законов и создании без лицензии биржи криптовалют. Через нее якобы отмыли миллиарды долларов.