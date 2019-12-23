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Греческий суд приостановил выдачу россиянина Винника Франции, США и РФ

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© Twitter

© Twitter

Исполнение решения министерства юстиции Греции о выдаче гражданина РФ Александра Винника во Францию, США или Россию временно приостановлено. Такое решение принял Государственный совет, являющийся верховным административным и судебным органом страны.

«Председатель четвертого отдела Государственного совета издал временный приказ о приостановлении исполнения решения о выдаче Винника во Францию, США, Россию, признав опасность для Александра в случае его выдачи», — цитирует ТАСС слова адвоката Зои Константопулу.

Юрист отметила, что россиянин уже четвертый день голодает, и его здоровье ухудшается. При этом закон поддерживает Винника, в то время как против него работают неправовые механизмы.

«На стороне Александра право, закон, международные конвенции и конституция нашей страны. Против него работают механизмы, способные разбить существование человека, которые не считаются ни с конституцией, ни с международными конвенциям, ни с правом. Механизмы, которые теперь, как ожидается, будут мобилизованы подспудно и открыто для отмены судебного постановления», — заявила Константопулу.

Специалиста по технологиям блокчейна Александра Винника летом 2017 года арестовали в Греции по запросу Соединенных Штатов во время туристической поездки. Американские власти обвинили россиянина в нарушении законодательства и создании биржи криптовалют без необходимой лицензии. В США его могут осудить на 55 лет тюремного заключения.

Винник отрицает нарушение каких-либо законов США, а также совершение уголовных или административных преступлений.

Власти Франции обвинили Винника в мошенничестве по отношению к большому количеству граждан этой страны. Причем россиянин в это время находился под круглосуточным наблюдением в греческой тюрьме, лишенный каких-либо электронных устройств. Ордер на его выдачу французскому правосудию уже истек.

Министр юстиции Греции 20 декабря подписал решение о выдаче Винника во Францию, а затем в Соединенные Штаты и Россию. Данное решение было признано адвокатами грубейшим нарушением всех правовых норм.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал решение греческого Минюста «лукавым». Такой подход в Москве считают абсолютно неприемлемым. Власти Греции обещали изучить представленные Россией дополнительные факты, но не сделали этого. Министр иностранных дел РФ потребовал проведения дополнительных действий для рассмотрения российской заявки.

В ноябре гражданин России Алексей Бурков, обвиняемый в киберпреступлениях, был выдан Соединенным Штатам властями Израиля.

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