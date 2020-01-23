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ВОЗ не стала объявлять режим ЧС из-за вспышки пневмонии в Китае

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© Twitter

© Twitter

Комитет по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не рекомендовал объявлять вспышку пневмонии в Китае опасным событием международного масштаба. Об этом 23 января заявил на брифинге в Женеве председатель комитета Дидье Уссэн. Консультации и полемика по данному вопросу продолжались два дня.

«Вопрос состоял в том, является ли эта вспышка чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность. Наша рекомендация генеральному директору ВОЗ — сейчас пока еще не время», — цитирует пресс-служба организации слова Уссэна.

Накануне Комитет ВОЗ по ЧС назвал ситуацию «сложной», но признал, что для объявления режима чрезвычайной ситуации нет достаточной информации. При этом США обвинили Пекин в слишком медленной реакции на вспышку нового вида пневмонии.

Тем временем власти Китая временно запретили жителям Уханя покидать город из-за распространения коронавируса. Прекращено движение автобусов и метрополитена, поездов и самолетов.

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