ВОЗ продолжит дискуссию по новой пневмонии 23 января

Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации пока не объявил режим ЧС в связи со вспышкой в Китае новой пневмонии. Ситуация с коронавирусом 2019-nCoV оценивается как «сложная». Ее продолжат обсуждать 23 января, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

В ходе заседания свое мнение по поводу вспышки новой пневмонии высказали члены комитета, представители Китая, Японии, Таиланда и Республики Корея. Мнения экспертов разошлись.

«Сегодня состоялась превосходная дискуссия. Но для того, чтобы принять решение, нам нужно больше информации. По этой причине я решил попросить чрезвычайный комитет вновь провести встречу завтра, чтобы продолжить дискуссию», — цитирует ТАСС слова Гебрейесуса на пресс-конференции по итогам первого дня экстренного заседания комитета в Женеве.

Руководитель ВОЗ отметил, что власти КНР приняли все необходимые меры, реагируя на вспышку нового заболевания. Сейчас в Китае работает миссия организации. Ей оказывают поддержку китайские эксперты и официальные лица.

«Мы можем гораздо больше сказать завтра», — сказал в заключении глава ВОЗ.

Пекин информировал ВОЗ о новой опасной болезни 31 декабря. Вспышка началась в городе Ухань в центральной части Китая в конце прошлого года. 7 января китайские специалисты сумели выявить возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. На сегодняшний день известно о 473 заболевших в Ухане, Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других районах. 17 из них умерли. Люди, инфицированные новым штаммом, обнаружены в Южной Корее, Японии и Таиланде.