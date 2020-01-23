Госдеп обвинил Китай в «нежелании быстро реагировать» на новый коронавирус

Китайские власти не хотят и не могут быстро реагировать на угрозы, подобные пневмонии нового типа, вспышка которой зафиксирована в городе Ухань. «Мировое сообщество» уже не в первый раз «озабочено прозрачностью правительства Китая», заявили в Государственном департаменте Соединенных Штатов.

«Что касается коронавируса, я действительно считаю, что озабоченность, которую вы видите, как внутри Китая, так и на международном уровне, является отражением того, что мы видели в прошлом», — цитирует «Интерфакс» слова высокопоставленного сотрудника Госдепа.

По его мнению, «нежелание реагировать быстро снова не дает мировому сообществу надежного ощущения того, что в Китае с этим справляются». Соединенные Штаты по-прежнему «озабочены уровнем прозрачности» властей КНР.

Чиновник указал и на то, что Китай якобы долгое время обходился «без каких-либо реальных однозначных заявлений». Однако Вашингтон надеется, что Пекин в должной мере осознал серьезность угрозы, особенно перед наступлением китайского Нового года.

США положительно оценивают тот факт, что Китай поделился необходимыми биологическими материалами, чтобы ВОЗ и медики других стран смогли их изучить.

«Так что мы обеспокоены, но осторожно оптимистичны», — подытожил представитель Госдепа.

Тем временем ВОЗ также не демонстрирует сильной спешки, оценивая ситуацию с новым вирусом в Китае. Мнения экспертов об объявлении режима чрезвычайной ситуации на заседании комиссии разошлись. Рассмотрение вопроса продолжится 23 января.