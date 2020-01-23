Число инфицированных новым коронавирусом в Китае превысило 570 человек

Более 570 пациентов заболели пневмонией нового типа в Китае. С таким заявлением выступил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения страны.

По последней информации, жертвами вспышки новой болезни стали 17 человек. Еще 95 жителей 27 регионов Китая находятся в критическом состоянии. Свыше 5,8 тысяч — имели тесный контакт с носителями вируса. Все они находятся на карантине.

Лидером по числу заболевших является провинция Хубэй, в которой расположен город Ухань. Там болезнь была зафиксирована в первый раз. Один случай отмечен в провинции Хэйлунцзян на границе с Россией. В Пекине инфицировано 14 человек.

Второе место по количеству инфицированных занимает южная провинция Гуандун. Далее — провинция Чжэцзян, Шанхай, города Чунцин и Тяньцзинь, Гуанси-Чжуанский автономный район, провинции Хэнань и Сычуань. Четверо заболевших выявлены на острове Хайнань. Трое из них приехали из Уханя.

Власти Китая уже предприняли меры для предотвращения эпидемии. Пекин активно сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Россией и другими странами.

Борьба с распространением вируса, по словам представителей правительства КНР, находится на «максимально критическом этапе». Специалисты заявляют, что вирус распространяется, прежде всего, воздушно-капельным путем. Но вероятнее всего его источником являются дикие животные. Инкубационный период болезни составляет две недели.

Новый коронавирус уже вырвался за пределы Китая. Троих заболевших выявили в Таиланде, по одному — в Южной Корее, Японии и Соединенных Штатах. Напоминающие пневмонию этого типа симптомы обнаружены в Сингапуре и на Филиппинах.

Соединенные Штаты уже поспешили обвинить Китай в «медленной реакции» на появление новой болезни. ВОЗ пока не спешит объявлять о чрезвычайной ситуации.