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Boeing запланировала возвращение 737 MAX на середину 2020 года

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Корпорация Boeing считает своей главной задачей «безопасное возвращение» в эксплуатацию скандально известного самолета 737 MAX. Оно запланировано на середину нынешнего года, заявили представители авиационного гиганта.

«Мы информируем наших клиентов и поставщиков о том, что в настоящее время, по нашим оценкам, возвращение к полетам 737 MAX начнется в середине 2020 года… Безопасное возвращение MAX к обслуживанию — наш приоритет номер один, и мы уверены, что это произойдет», — цитирует РИА Новости текст заявления компании.

Представители Boeing подчеркнули, что «признают сохраняющиеся трудности», которые привели к «приземлению» всех 737 MAX в мире, а также «сожалеют» об этом.

Сейчас производство Boeing 737 MAX приостановлено на неопределенный срок. Причиной стал отказ практически всех стран мира от эксплуатации данного типа воздушных судов после двух катастроф, унесших жизнь нескольких сотен человек.

Расследование обстоятельств крушений продолжается, но под подозрение уже попала система улучшения характеристик маневренности. При этом клиенты просят переименовать злополучный лайнер, чтобы пассажиры перестали бояться летать на нем. Boeing пока отказывается делать это.

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