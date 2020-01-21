Boeing попросили убрать из названия самолета слово MAX

Самолеты Boeing нуждаются в переименовании. Из их названия необходимо убрать пугающее обозначение «MAX», чтобы восстановить доверие к этому типу авиалайнеров. С такой просьбой обратился к руководству «Боинга» Стивен Удвар-Хейзи — глава лизинговой компании Air Lease Corporation, которая является одним из крупнейших клиентов американской корпорации, пишет Bloomberg.

«Мы попросили Boeing избавиться от слова MAX. Я полагаю, что слово MAX должно войти в книги по истории как имеющее дурную славу название для самолета», — сказал Удвар-Хейзи.

Его компания заключила с Boeing контракт на поставку около 200 лайнеров типа 737 MAX. Удвар-Хейзи предложил ограничиться использованием цифровых индексов для обозначения данного типа самолетов. Две страшные катастрофы — в Эфиопии и Индонезии — подорвали доверие пассажиров к названию.

Представители Boeing ответили, что уважают своих клиентов, но сейчас не собираются менять название 737 MAX.

10 марта 2019 года в Эфиопии в результате катастрофы Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. 29 октября 2018 года такой же лайнер, принадлежавший Lion Air, разбился в Индонезии. Трагедия унесла жизни 189 пассажиров и членов экипажа. Сейчас эксплуатация данного типа воздушных судов приостановлена. Падение самолетов в обоих случаях предваряла ошибка в работе системы улучшения характеристик маневренности.