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Boeing в январе впервые за 20 лет приостановит производство модели 737 MAX

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© Википедия

© Википедия

Американская корпорация Boeing Co в январе впервые за более чем 20 лет остановит производство аварийной модели 737 MAX. Причиной этого стал запрет на полеты данных судов, который, вероятно, сохранится и в 2020 году, пишет Wall Street Journal.

Все в мире самолеты Boeing 737 MAX остаются на земле с марта 2019 года. Решение «приземлить» их было принято после двух катастроф — в Индонезии и Эфиопии. Ожидается, что замораживание производства одним из крупнейших американских экспортеров повлияет на поставщиков, авиакомпании и финансовые организации по всему миру. Скажется остановка заводов и на экономике США.

В компании отметили, что продолжат сотрудничество с авиационными властями Соединенных Штатов ради скорейшего запуска производства в привычном темпе. В апреле выпуск 737 MAX сократили на 20%.

В ответ на неоднократные заявления Boeing Co о надеждах на скорейшее снятие запрета, Федеральное управление авиации (FAA) США упрекало корпорацию в попытке давления на власти. Компания предупредила о вероятном кризисе своих инвесторов.

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Комментарии (1)

  • Small dab26a0697
    Sergiy Shpigotskyсегодня, 01:15

    Подумаеш, суперджет, то упадёт, то сгорит при посадке, и никто его не запрещает. Потому что надёжный

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