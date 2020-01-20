найти ×
   
  • USD
    61.47
  • EUR
    68.21
СохранитьСохранено0
×

0016615

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Small f1a6d446e0
© instagram.com

© instagram.com

Решением Преображенского суда Москвы уголовное дело в отношении актрисы Натальи Бочкаревой прекращено.

Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органов дознания, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Бочкарева может ограничиться всего лишь штрафом за незаконный оборот наркотиков, поскольку МВД направило в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении звезды сериала «Счастливы вместе», пойманной с кокаином в сентябре прошлого года.

Напомним, что 28 сентября 2019 года актрису задержали сотрудники ДПС и обнаружили у нее порошок, похожий на наркотики. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Cadillac под управлением Бочкаревой, которая заметно нервничала и от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Во время задержания актриса призналась в наличии у нее кокаина и подробно рассказала, что он спрятан в ее нижнем белье. По данным СМИ, Бочкарева сама его достала и отдала стражам порядка.

Однако позднее звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла сообщение о найденном у нее кокаине, назвала эту информацию враньем и предположила, что кто-то пытается раздуть скандал, возможно, из мести.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
229602читать позжечитаю позже
Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети
651145566читать позжечитаю позже

главное


Наука и техника
Потомки без труда определят начало антропоцена по нашим костям

Палеонтолог рассказал, какими будут окаменелости эпохи доминирования человека.

407331читать позжечитаю позже

Наука и техника
Жевательная смола помогла реконструировать облик женщины эпохи неолита18 декабря 2019

Ученые узнали цвет кожи, глаз, рацион питания и болезни древней незнакомки.

5116985читать позжечитаю позже