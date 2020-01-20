Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Решением Преображенского суда Москвы уголовное дело в отношении актрисы Натальи Бочкаревой прекращено.

Ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство органов дознания, пишет издание.

Ранее сообщалось, что Бочкарева может ограничиться всего лишь штрафом за незаконный оборот наркотиков, поскольку МВД направило в суд ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении звезды сериала «Счастливы вместе», пойманной с кокаином в сентябре прошлого года.

Напомним, что 28 сентября 2019 года актрису задержали сотрудники ДПС и обнаружили у нее порошок, похожий на наркотики. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Cadillac под управлением Бочкаревой, которая заметно нервничала и от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Во время задержания актриса призналась в наличии у нее кокаина и подробно рассказала, что он спрятан в ее нижнем белье. По данным СМИ, Бочкарева сама его достала и отдала стражам порядка.

Однако позднее звезда сериала «Счастливы вместе» опровергла сообщение о найденном у нее кокаине, назвала эту информацию враньем и предположила, что кто-то пытается раздуть скандал, возможно, из мести.