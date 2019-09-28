Актриса Бочкарева опровергла сообщение о найденном у нее кокаине

Звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что ее задержали с кокаином в трусах.

Артистка утверждает, что никакого уголовного дела на нее не заводили.

«Я сейчас нахожусь дома с детьми в субботний день, — сказала Бочкарева в беседе с „360“. — Скажу честно, узнала по телефонному звонку, что появилась в интернете такая информация».

Актриса назвала это сообщение враньем, предположив, что кто-то пытается раздуть скандал, возможно, из мести и, наверное, сделать хайп. Бочкарева также пообещала найти автора сплетни и привлечь его к ответственности.

Как сообщил ранее РЕН ТВ, Бочкареву остановили сотрудники ДПС из-за подозрительного поведения. Она якобы призналась, что имеет при себе кокаин и достала из трусов пакетик весом 0,69 грамма.

По информации телеканала, в квартире артистки произвели обыск, но ничего не нашли. Тем не менее на нее завели уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств и отпустили под подписку о невыезде.

Как передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Москве, инцидент произошел в субботу, 28 сентября. Сотрудники ДПС остановили автомобиль Cadillac под управлением гражданки 1980 года рождения, которая заметно нервничала и от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.

«В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамм, которое содержит в своем составе кокаин», — приводит агентство сообщение ведомства. При этом отмечается, что в полиции не уточнили личность водителя.

О задержании актрисы Натальи Бочкаревой агентству сообщил источник в правоохранительных органах.

Видео задержания Бочкаревой опубликовал РЕН ТВ.