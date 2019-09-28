Задержание актрисы Бочкаревой с кокаином сняли на видео
- 28 сентября 2019, 18:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», была уличена сотрудниками ДПС в хранении наркотических средств.
Видео, запечатлевшее ее задержание, появилось в распоряжении РЕН ТВ.
На опубликованных телеканалом кадрах актриса честно признается в наличии у нее кокаина. Она также подробно рассказывает, где он спрятан.
«Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства», — сообщает Бочкарева правоохранителям.
На вопрос, где именно находится кокаин, она отвечает: «Здесь, во мне».
Ранее телеканал сообщил о том, что наркотик весом 0,69 грамм находился у актрисы в нижнем белье. При этом она достала его сама и отдала стражам порядка.
В отношении Бочкаревой возбудили уголовное дело и отпустили ее под подписку о невыезде.
Однако позднее, еще до появления видео, актриса опровергла сообщение о найденном у нее кокаине, назвала эту информацию враньем и предположила, что кто-то пытается раздуть скандал, возможно, из мести.
Войти через социальные сети: