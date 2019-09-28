Задержание актрисы Бочкаревой с кокаином сняли на видео

Наталья Бочкарева, известная по роли Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», была уличена сотрудниками ДПС в хранении наркотических средств.

Видео, запечатлевшее ее задержание, появилось в распоряжении РЕН ТВ.

На опубликованных телеканалом кадрах актриса честно признается в наличии у нее кокаина. Она также подробно рассказывает, где он спрятан.

«Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства», — сообщает Бочкарева правоохранителям.

На вопрос, где именно находится кокаин, она отвечает: «Здесь, во мне».

Ранее телеканал сообщил о том, что наркотик весом 0,69 грамм находился у актрисы в нижнем белье. При этом она достала его сама и отдала стражам порядка.

В отношении Бочкаревой возбудили уголовное дело и отпустили ее под подписку о невыезде.

Однако позднее, еще до появления видео, актриса опровергла сообщение о найденном у нее кокаине, назвала эту информацию враньем и предположила, что кто-то пытается раздуть скандал, возможно, из мести.