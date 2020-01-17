Вблизи самарского аэропорта открыта охота на ворон и голубей

В целях безопасности полетов в районе самарского аэропорта Курумоч будет производиться отстрел ворон и голубей.

В приказе, опубликованном на сайте департамента охоты и рыболовства Самарской области, говорится, что охота разрешена на ворону серую и голубя сизого.

В документе также указаны способы уничтожения упомянутых птиц: отстрел с подхода, из засады, с манком, в том числе с электронным, с собаками охотничьих пород и ловчими птицами (за исключением периода весенней охоты), а также уничтожение гнезд вороны серой.

При отстреле птиц разрешено использовать охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие, пневматическое охотничье оружие и любые световые устройства.

Уточняется, что отстрел ворон и голубей будет вестись в период с 15 января по 31 декабря 2020 года.

Ранее сообщалось, что для отпугивания птиц в аэропорту Саранска были установлены шары, состоящие из множества зеркал.

Как писал ранее «Ридус», ежегодно в мире происходит несколько тысяч столкновений самолетов с птицами, о чем свидетельствуют данные Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Напомним, 15 августа следовавший рейсом Москва — Симферополь пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского после отказа и возгорания двигателей из-за столкновения с птицами.