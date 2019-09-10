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В аэропорту Саранска нашли еще один способ отпугивать птиц

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© Авиалинии Мордовии

© Авиалинии Мордовии

Для отпугивания птиц в аэропорту Саранска установлены шары, состоящие из множества зеркал, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Наряду с уже имеющимися биоакустическими установками и пропановыми пушками, производящими громкие хлопки, похожие на звук выстрела, по всему периметру аэропорта Саранск теперь размещены зеркальные шары, которые представляют собой сферы с маленькими зеркалами.

«Отраженные большим количеством зеркал блики дают сильный отпугивающий эффект», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что на эти шары реагирует большинство птиц, поскольку блики от зеркал намного ярче, чем другие световые сигналы.

Как писал ранее «Ридус», ежегодно в мире происходит несколько тысяч столкновений самолетов с птицами, о чем свидетельствуют данные Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Напомним, 15 августа следовавший рейсом Москва — Симферополь пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбинское на окраине подмосковного города Жуковского после отказа и возгорания двигателей из-за столкновения с птицами.

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