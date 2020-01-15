СМИ: «Единая Россия» пока не обсуждала вопрос председательства Медведева

В «Единой России» пока не обсуждали вопрос сохранения за Дмитрием Медведевым поста председателя партии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

«Вопрос о том, останется ли Медведев на посту председателя „Единой России“, не обсуждался ни на каком уровне», — цитирует агентство слова собеседника.

Источник подчеркнул, что назначение на пост председателя «Единой России» «находится в исключительной компетенции съезда» партии.

Дмитрий Медведев с мая 2012 года является председателем «Единой России».

Вечером 15 января стало известно об отставке правительства под руководством Дмитрия Медведева. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров исполнять свои обязанности до формирования нового состава.

Одновременно российский лидер предложил пост премьера руководителю Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину и внес его кандидатуру на рассмотрение Государственной думы.

Отставка правительства последовала после послания президента России Федеральному собранию. В своей речи Владимир Путин предложил несколько изменений в Конституцию страны. В частности, Государственная дума должна утверждать кандидатуры председателя правительства, вице-премьеров и федеральных министров. Назначение их остается за главой государства.