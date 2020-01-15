Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Государственная дума Российской Федерации 16 января рассмотрит кандидатуру Михаила Мишустина на пост председателя правительства страны. В связи с этим Совет Госдумы на внеочередном заседании пересмотрел порядок работы в этот день. Перед рассмотрением состоятся встречи думских фракций с кандидатом, предложенным президентом России Владимиром Путиным.

«Состоялось внеочередное заседание Совета Госдумы, были внесены изменения в порядок работы на 16 января. Завтра с утра пройдут консультационные встречи фракций с кандидатом на пост председателя правительства, и завтра на заседании будет рассмотрена кандидатура, внесенная президентом», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы Госдумы РФ.

Михаил Мишустин сейчас занимает пост руководителя Федеральной налоговой службы России. Вечером 15 января президент страны Владимир Путин во время рабочей встречи предложил ему должность председателя правительства.

Ранее в этот же день правительство России в полном составе ушло в отставку после обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев.