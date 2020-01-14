В Совфеде поддержали запрет на продажу пиротехники несовершеннолетним
- 14 января 2020, 22:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Запрет на продажу пиротехники несовершеннолетним поддерживает Конституционный комитет Совфеда, сообщил его глава Андрей Клишас.
Ранее с этим предложением выступил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, который также указал на необходимость проработать вопрос об административной ответственности за реализацию такой продукции детям и призвал заняться проверкой качества этой продукции.
В беседе с РИА Новости Клишас заявил, что его комитет всецело поддерживает целесообразность запрета и усиления контроля над качеством такого рода продукции.
Своевременность подобных мер особенно стала актуальной после новогодних праздников, когда в результате неосторожного обращения с пиротехникой пострадали, в том числе и дети. Как сообщал «Ридус», 29 декабря в Домодедово 12-летний ребенок получил ожоги при взрыве петарды в квартире.
Накануне в Клину во время распития спиртного группа мужчин нарушила технику безопасности при обращении с пиротехникой. Один из них получил ожоги лица и головы, после чего спасти его не смогли даже врачи.
Недавно вопросы вызвало расположение магазина пиротехники рядом с газовой заправкой в Подмосковье.
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