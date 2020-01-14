В Совфеде поддержали запрет на продажу пиротехники несовершеннолетним

Запрет на продажу пиротехники несовершеннолетним поддерживает Конституционный комитет Совфеда, сообщил его глава Андрей Клишас.

Ранее с этим предложением выступил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов, который также указал на необходимость проработать вопрос об административной ответственности за реализацию такой продукции детям и призвал заняться проверкой качества этой продукции.

В беседе с РИА Новости Клишас заявил, что его комитет всецело поддерживает целесообразность запрета и усиления контроля над качеством такого рода продукции.

Своевременность подобных мер особенно стала актуальной после новогодних праздников, когда в результате неосторожного обращения с пиротехникой пострадали, в том числе и дети. Как сообщал «Ридус», 29 декабря в Домодедово 12-летний ребенок получил ожоги при взрыве петарды в квартире.

Накануне в Клину во время распития спиртного группа мужчин нарушила технику безопасности при обращении с пиротехникой. Один из них получил ожоги лица и головы, после чего спасти его не смогли даже врачи.

Недавно вопросы вызвало расположение магазина пиротехники рядом с газовой заправкой в Подмосковье.