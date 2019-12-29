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Взрыв петарды покалечил подростка в Подмосковье

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© Pixabay

© Pixabay

Взорвавшаяся в квартире петарда травмировала ребенка. 12-летний подросток с ожогами попал в детское отделение Люберецкой городской больницы, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

«В Домодедово 12-летний ребенок получил ожоги при взрыве петарды в квартире», — цитирует агентство слова собеседника.

Отмечается, что это — не первый печальный случай с пиротехникой в конце уходящего года. Накануне в Клину во время распития спиртного группа мужчин нарушила технику безопасности при обращении с пиротехникой. Один из них получил ожоги лица и головы, после чего спасти его не смогли даже врачи.

Недавно вопросы вызвало расположение магазина пиротехники рядом с газовой заправкой в Подмосковье.

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