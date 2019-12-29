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004730

Мужчина погиб от взрыва петарды в подмосковном Клину

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© YAY/TASS

© YAY/TASS

Житель подмосковного Клина погиб, поджигая петарды и фейерверки.

Инцидент произошел 28 декабря в частном доме во время распития спиртных напитков компанией местных жителей.

«В процессе времяпрепровождения 33-летний мужчина поджигал фейерверки и петарды, — сообщила ТАСС представитель областного главка СК Ольга Врадий, — В момент, когда он поджигал третью петарду, у него во рту находилась уже подожженная сигарета. Затем раздался хлопок, после которого мужчина упал».

В результате он получил травмы головы и лица. Врачи скорой помощи констатировали его смерть.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

По свидетельству родственников потерпевшего, он приобрел петарду год назад на одном из сайтов. При этом очевидцы произошедшего не смогли пояснить, поджег ли мужчина петарду сам или она загорелась в результате попадания искры от окурка.

Ровно год назад в Твери мать 10-месячной девочки сообщила, что двое школьников бросили ей в коляску петарду. Матери удалось нащупать предмет и бросить на пол, где петарда и взорвалась.

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