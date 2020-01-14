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Караулову хотят запретить использовать товарный знак ИД «Момент истины»

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© 1tv.ru

© 1tv.ru

Издательский дом (ИД) «Момент истины» обратился в Тверской суд Москвы с просьбой запретить журналисту Андрею Караулову использовать товарный знак организации.

Как сообщил ТАСС адвокат истца Федор Трусов, размещая товарный знак на своей странице в Facebook и в видеоматериалах в YouTube, Караулов вводит широкий круг лиц в заблуждение о своей принадлежности к телепередаче «Момент истины».

По словам юриста, журналист нарушает закон и права правообладателя товарного знака.

«Редакция „Момент истины“ самостоятельна и платит за все, включая расходы с 2009 года, и когда Караулову предложили пополам разделить расходы и войти в состав учредителей СМИ — он отказался», — сказал собеседник агентства.

Напомним, 15 октября 2019 года издательский дом «Момент истины» и его главный редактор Евгений Гнеушев были оштрафованы по статье КоАП о фейковых новостях. Сумма первого в России штрафа о фейковых новостях для организации составила 200 тысяч рублей (без конфискации), для физического лица — 60 тысяч рублей. Поводом для судебного разбирательства послужили выявленные в августе Роскомнадзором видеоролики издания, выложенные на платформе YouTube, а также гиперссылки на них на сайте издания.

19 ноября того же года решение мирового суда в отношении издательского дома «Момент истины» было отменено на основании ненадлежащего извещения представителей «Момента истины» о судебном заседании в суде первой инстанции.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 21:38

    посмотрите канал Караулова на Ютубе. честные высказывания по поводу происходящего в стране. откровенно даже не ожидал от него, всегда считал его аффилированым кремлевским структурам. вот и начались проблемы у мужика.
    ничего, все больше людей открывает глаза. по одному хрустит, а вместе не переломишь.

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