Караулову хотят запретить использовать товарный знак ИД «Момент истины»

Издательский дом (ИД) «Момент истины» обратился в Тверской суд Москвы с просьбой запретить журналисту Андрею Караулову использовать товарный знак организации.

Как сообщил ТАСС адвокат истца Федор Трусов, размещая товарный знак на своей странице в Facebook и в видеоматериалах в YouTube, Караулов вводит широкий круг лиц в заблуждение о своей принадлежности к телепередаче «Момент истины».

По словам юриста, журналист нарушает закон и права правообладателя товарного знака.

«Редакция „Момент истины“ самостоятельна и платит за все, включая расходы с 2009 года, и когда Караулову предложили пополам разделить расходы и войти в состав учредителей СМИ — он отказался», — сказал собеседник агентства.

Напомним, 15 октября 2019 года издательский дом «Момент истины» и его главный редактор Евгений Гнеушев были оштрафованы по статье КоАП о фейковых новостях. Сумма первого в России штрафа о фейковых новостях для организации составила 200 тысяч рублей (без конфискации), для физического лица — 60 тысяч рублей. Поводом для судебного разбирательства послужили выявленные в августе Роскомнадзором видеоролики издания, выложенные на платформе YouTube, а также гиперссылки на них на сайте издания.



19 ноября того же года решение мирового суда в отношении издательского дома «Момент истины» было отменено на основании ненадлежащего извещения представителей «Момента истины» о судебном заседании в суде первой инстанции.

