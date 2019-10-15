В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях
- 15 октября 2019, 14:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Сетевое издание «Издательский дом „Момент истины“» и его главный редактор Евгений Гнеушев оштрафованы по статье КоАП о фейковых новостях, сообщает ТАСС.
Мировой суд Хорошевского района Москвы вынес решение о штрафе за злоупотребление свободой массовой информации.
Сумма первого в России штрафа о фейковых новостях для организации составила 200 тысяч рублей (без конфискации), для физического лица — 60 тысяч рублей, отмечает агентство.
Поводом для судебного разбирательства послужили выявленные в августе Роскомнадзором видеоролики издания, выложенные на платформе YouTube, а также гиперссылки на них на сайте издания, напоминает газета «Известия».
В частности, один из роликов назывался «Срочно! В России готовит революцию Майдан».
Отмечается, что Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, на которых были размещены эти материалы.
Судебное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.
Ни главный редактор издания, ни какой другой его представитель не явились на заседание суда.
Как сообщал «Ридус», два месяца назад Роскомнадзор выявил лидера по числу фейков в Сети.
Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин подписал законы о блокировке размещенных в интернете материалов, оскорбляющих общество, органы власти и государственные символы, а также о блокировке фейковых новостей.
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