В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях

Сетевое издание «Издательский дом „Момент истины“» и его главный редактор Евгений Гнеушев оштрафованы по статье КоАП о фейковых новостях, сообщает ТАСС.

Мировой суд Хорошевского района Москвы вынес решение о штрафе за злоупотребление свободой массовой информации.

Сумма первого в России штрафа о фейковых новостях для организации составила 200 тысяч рублей (без конфискации), для физического лица — 60 тысяч рублей, отмечает агентство.

Поводом для судебного разбирательства послужили выявленные в августе Роскомнадзором видеоролики издания, выложенные на платформе YouTube, а также гиперссылки на них на сайте издания, напоминает газета «Известия».

В частности, один из роликов назывался «Срочно! В России готовит революцию Майдан».

Отмечается, что Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, на которых были размещены эти материалы.

Судебное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.

Ни главный редактор издания, ни какой другой его представитель не явились на заседание суда.

Как сообщал «Ридус», два месяца назад Роскомнадзор выявил лидера по числу фейков в Сети.

Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин подписал законы о блокировке размещенных в интернете материалов, оскорбляющих общество, органы власти и государственные символы, а также о блокировке фейковых новостей.

