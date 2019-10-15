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В России впервые назначен штраф по статье о фейковых новостях

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Сетевое издание «Издательский дом „Момент истины“» и его главный редактор Евгений Гнеушев оштрафованы по статье КоАП о фейковых новостях, сообщает ТАСС.

Мировой суд Хорошевского района Москвы вынес решение о штрафе за злоупотребление свободой массовой информации.

Сумма первого в России штрафа о фейковых новостях для организации составила 200 тысяч рублей (без конфискации), для физического лица — 60 тысяч рублей, отмечает агентство.

Поводом для судебного разбирательства послужили выявленные в августе Роскомнадзором видеоролики издания, выложенные на платформе YouTube, а также гиперссылки на них на сайте издания, напоминает газета «Известия».

В частности, один из роликов назывался «Срочно! В России готовит революцию Майдан».

Отмечается, что Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, на которых были размещены эти материалы.

Судебное решение еще не вступило в силу и может быть обжаловано в течение десяти дней.

Ни главный редактор издания, ни какой другой его представитель не явились на заседание суда.

Как сообщал «Ридус», два месяца назад Роскомнадзор выявил лидера по числу фейков в Сети.

Напомним, 18 марта президент России Владимир Путин подписал законы о блокировке размещенных в интернете материалов, оскорбляющих общество, органы власти и государственные символы, а также о блокировке фейковых новостей.

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Защитившему жену от насильника мужчине грозит 8 лет тюрьмы

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Житель поселка Шевченково Харьковской области на Украине защитил жену от насильника и стал фигурантом уголовного дела, сообщает пресс-служба местной полиции.

По данным следствия, 13 октября супружеская пара отдыхала в кафе. Около часа ночи женщина решила пойти домой. По дороге на нее напал неизвестный и изнасиловал. Муж, который в этот момент возвращался домой, услышал крики супруги о помощи.

Он схватил обидчика, ударил его по голове и нанес нападающему несколько ударов ножом в область паха. 25-летний насильник с сильным кровотечением был госпитализирован в районную больницу, — говорится в сообщении.

Супруг потерпевшей задержан. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Злоумышленник, который сейчас находится больнице, может отправиться в тюрьму на пять лет, отметили в ведомстве.

Ранее «Ридус» сообщал, что жительницу Химок Дарью Агений, ударившую ножом для заточки карандашеймужчину, который пытался ее изнасиловать, обвинили в умышленном причинении вреда здоровью.

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