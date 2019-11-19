найти ×
   
  • USD +0.02
    63.77
  • EUR +0.10
    70.63
СохранитьСохранено0
×

-405529

Суд отменил первый в России штраф о фейковых новостях по статье КоАП

Small f1a6d446e0
© freepik.com

© freepik.com

Отменено решение мирового суда в отношении издательского дома «Момент истины».

Речь идет о первом в России штрафе по статье КоАП о фейковых новостях, сообщил адвокат организации Федор Трусов.

«Судебное решение, которое мы считаем необоснованным и подлежащим безусловной отмене, Хорошевский районный суд отменил и направил на новое рассмотрение в судебный участок мирового судьи», — цитирует юриста ТАСС.

По словам Трусова, это решение он воспринимает как оправдательное.

Как отмечает агентство, основанием для отмены штрафа стало ненадлежащее извещение представителей «Момента истины» о судебном заседании в суде первой инстанции.

Напомним, 15 октября издательский дом «Момент истины» и его главный редактор Евгений Гнеушев были оштрафованы по статье КоАП о фейковых новостях. Сумма первого в России штрафа о фейковых новостях для организации составила 200 тысяч рублей (без конфискации), для физического лица — 60 тысяч рублей. Поводом для судебного разбирательства послужили выявленные в августе Роскомнадзором видеоролики издания, выложенные на платформе YouTube, а также гиперссылки на них на сайте издания.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
3155188читать позжечитаю позже
Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма
0115265читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Юмор
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ

А заодно запустила стихийный флешмоб.

12116469читать позжечитаю позже

Животные
Юмор
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь21 августа

Зверьку присвоили звание первой мыши, покорившей высшую точку Кавказа.

5013868читать позжечитаю позже