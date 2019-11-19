Суд отменил первый в России штраф о фейковых новостях по статье КоАП

Отменено решение мирового суда в отношении издательского дома «Момент истины».

Речь идет о первом в России штрафе по статье КоАП о фейковых новостях, сообщил адвокат организации Федор Трусов.

«Судебное решение, которое мы считаем необоснованным и подлежащим безусловной отмене, Хорошевский районный суд отменил и направил на новое рассмотрение в судебный участок мирового судьи», — цитирует юриста ТАСС.

По словам Трусова, это решение он воспринимает как оправдательное.

Как отмечает агентство, основанием для отмены штрафа стало ненадлежащее извещение представителей «Момента истины» о судебном заседании в суде первой инстанции.

Напомним, 15 октября издательский дом «Момент истины» и его главный редактор Евгений Гнеушев были оштрафованы по статье КоАП о фейковых новостях. Сумма первого в России штрафа о фейковых новостях для организации составила 200 тысяч рублей (без конфискации), для физического лица — 60 тысяч рублей. Поводом для судебного разбирательства послужили выявленные в августе Роскомнадзором видеоролики издания, выложенные на платформе YouTube, а также гиперссылки на них на сайте издания.