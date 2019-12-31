Сборная России вышла в плей-офф молодежного ЧМ
- 31 декабря 2019, 19:43
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В матче заключительного тура группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею российские хоккеисты выиграли у сборной Германии со счетом 6:1.
В итоге россияне вышли в плей-офф турнира, который проходит в Чехии.
Сборная России одержала уже вторую крупную победу на мировом первенстве. До этого она разгромила канадцев со счетом 6:0.
Соперник россиян по четвертьфиналу пока не известен. Им может стать либо сборная Швеции, либо победитель матча Финляндия — Швейцария, отмечает ТАСС.
Напомним, что на групповом этапе молодежная сборная России проиграла в первом матче чехам, а затем уступила американцам.
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