Российская «молодежка» начала чемпионат мира с поражения

Молодежная сборная России по хоккею с минимальным счетом 3:4 уступила в первой игре чемпионата мира хозяевам турнира — команде Чехии. На результате сказалась сумасшедшая поддержка трибун и спорные решения арбитров.

Чехи вышли вперед уже на третьей минуте в большинстве, которое у них в этом матче стараниями арбитров случалось чаще более чем в два раза. Забегая вперед, стоит отметить, что россияне трижды играли втроем против пятерых соперников почти по две минуты. Причем удаления были весьма спорными. Судили встречу канадец Фрейзер Лоуренс и американец Шон МакФарлейн.



Команде России пришлось отыгрывать две шайбы, после того как хозяева на восьмой минуте убежали в контратаку. Но к перерыву это удалось сделать усилиями Егора Замулы (11-я минута) и Василия Подколзина (15-я).

В начале второй двадцатиминутки чехов вывел вперед Матей Блумель, но уже в следующей атаке Замула снова сравнял счет. В равной игре россияне явно доминировали и постоянно «висели» на чешских воротах. И тут начались удаления и игра «три на пять». Одно из таких испытаний закончилось печально — на 38-й минуте Ян Еник забил четвертую шайбу.

Арбитры сажали россиян на скамейку штрафников и весь третий период, не дав в конце даже устроить финальный штурм. Российские хоккеисты не позволили чехам увеличить счет, мужественно принимая большинство бросков на себя. Голкипер Амир Мифтахов, сменивший не очень удачно сыгравшего Ярослава Аскарова в заключительной трети матча, остался «сухим», но отыграться сборная России не сумела.

Матч получился нервным, с обилием силовой борьбы и стычек. Уже на первой минуте в раздевалку ушел и не вернулся нападающий сборной Чехии Якуб Лауко. Другой чешский форвард Ян Йеник не стал скрывать своих чувств к сопернику: «Меня вообще не удивило, что игра была настолько жесткой и где-то грязной. Мы с русскими ненавидим друг друга», — цитирует его слова «Спорт-Экспресс».



В группе B чемпионата мира для игроков не старше 20 лет кроме России и Чехии выступают команды Германии, Канады и США. Поединок с канадцами станет следующим для россиян. Он состоится 28 декабря. В группе A играют сборные Казахстана, Словакии, Финляндии, Швейцарии и Швеции.

Чтобы выйти в плей-офф турнира, нужно не занять в своей группе последнее место. Два неудачника проведут между собой игры до двух побед. Проигравший вылетит из элитного дивизиона. Его место займет Австрия, выигравшая турнир первого дивизиона.

Накануне хоккейная команда президента России Владимира Путина обыграла на Красной площади своих соперников.