Российская «молодежка» второй раз проиграла на ЧМ-2019

Молодежная сборная России по хоккею уступила американцам в третьем матче чемпионата мира в Чехии. Встреча завершилась со счетом 1:3.

Большую часть игры на льду шла равная борьба с обилием острых моментов. Несколько раз шайба попадала в штанги, но счет был открыт только во втором периоде. Сборная США реализовала большинство — отличился уроженец Ташкента Артур Калиев.



Уже через семь секунд россияне «устроились на минус два» — прямо из круга вбрасывания американцы начали атаку, бросок у Ника Робертсона получился не самым удачным, но начудил голкипер команды России Амир Мифтахов. Шайба после рикошета скакала по льду, вратарь сначала не попал по ней клюшкой, а затем и щитком.

Через минуту и двадцать секунд после начала третьего периода сборная США снова забила. И опять отличился русскоговорящий форвард Артур Калиев. После этого в ворота российской команды встал Ярослав Аскаров, неудачно отыгравший с чехами и просидевший матч против канадцев на скамейке. На этот раз он не пропустил, но этого оказалось мало.

Сборная России постаралась прижать соперника к воротам, и иногда это удавалось. Александр Романов отыграл одну шайбу, но забить еще за оставшиеся почти 17 минут россияне не смогли.

Теперь для сборной России все решится в последний день уходящего года в игре против команды Германии. Имея два очка после трех встреч, можно проиграть и занять в итоге последнее место в группе. Тогда придется сражаться за право остаться в высшем дивизионе даже после блистательной победы над канадцами со счетом 6:0. Ведь начали мы тоже с поражения.