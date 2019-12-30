На Урале черные риелторы оставили без квартир 20 человек

В городе Полевском Свердловской области перед судом предстанет банда черных риелторов, которые обманом присваивали себе чужие квартиры.

Жертвами обвиняемых стали 20 человек, а причиненный ущерб составил около 25 млн рублей.

Как рассказал URA.RU начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, банда действовала с 2013 по 2017 годы. Аферисты находили одиноких пьяниц, задолжавших за коммунальные услуги, спаивали их и склоняли к продаже квартир. При этом черные риелторы обещали погасить долги перед коммунальщиками и помочь купить другое жилье.

В итоге же квартиры переходили к злоумышленникам, а бывшие их собственники оставались у разбитого корыта.

По словам Горелых, банда состояла из семи человек, среди которых были юрист, бывшие полицейские, а также мастер спорта по боксу и женщина, называющая себя потомственной колдуньей. При совершении преступлений она проводила оккультные обряды, а также «отвороты», чтобы повлиять на ход следствия, сообщил он изданию.

Черные риелторы обвиняются по статье «вымогательство, совершенное с применением насилия». По делу, которое состоит из 79 томов, допрошено свыше 100 человек, проведены 20 очных ставок и более 10 обысков.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин при попытке отравить пенсионерку психотропными веществами. Предположительно, они являются членами банды черных риелторов, которые незаконным способом завладевали недвижимостью москвичей.

Также стало известно, что перед судом предстанут девять членов банды черных риелторов, обвиняемые в хищении 11 московских квартир.

