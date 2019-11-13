В Москве задержаны члены банды «риелторов-отравителей»

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двоих мужчин при попытке отравить пенсионерку психотропными веществами.

Как стало известно РЕН ТВ, подозреваемые проводили ремонт в квартире женщины и травили ее галоперидолом.

По данным телеканала, оба задержанных, предположительно, являются членами банды черных риелторов, которая незаконным способом завладевала недвижимостью москвичей.

Предполагается, что на счету злоумышленников более 25 аналогичных преступлений.

В СК подтвердили задержание одного подозреваемого. По словам официального представителя столичного управления СКР Юлии Ивановой, обвинение в покушении на убийство из корыстных побуждений предъявлено 28-летнему мужчине, сообщает РЕН ТВ.

По версии следствия, он с октября по ноябрь неоднократно добавлял психотропные вещества в напитки пенсионерке, проживающей в доме на улице Малашенкова. У нее на квартире его и задержали. У задержанного изъяли бутылку с алкоголем и емкость с психотропным веществом.

Жизни женщины сейчас ничто не угрожает.

Как сообщал «Ридус», журналисты выяснили, что черный риелтор, который переписывал на себя чужие квартиры в центре Москвы, работал помощником депутатов Госдумы.

Кроме того, стало известно, что перед судом предстанут девять членов банды черных риелторов, обвиняемые в хищении 11 московских квартир.