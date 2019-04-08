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Банду черных риелторов будут судить за хищение 11 квартир в Москве

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus

Девять членов банды черных риелторов, обвиняемые в хищении 11 московских квартир, окажутся на скамье подсудимых.

«Уголовное дело направлено в Хорошевский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — сообщили ТАСС в пресс- службе Генпрокуратуры РФ.

Следствием установлено, что преступная группа похищала в 2009—2014 годах квартиры, как правило, одиноких москвичей. Все они принадлежали к категории социально неустроенных злоупотребляющих алкоголем граждан. Черные риелторы уговаривали продать им жилье якобы для вложения средств в совместный бизнес. На самом же деле мошенники присваивали себе деньги от продажи квартир и заселяли бывших владельцев этого жилья в заброшенные или малопригодные для проживания дома в Смоленской области, приводит агентство сообщение надзорного ведомства.

Фигуранты дела обвиняются в общей сложности по трем статьям: «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере», «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений» и «Вымогательство, совершенное организованной группой, в целях получения имущества в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что двое жителей Тюмени в течение нескольких лет лишали жилья собственников квартир, злоупотреблявших алкоголем, а также социально-неадаптированных людей (преимущественно детей-сирот).

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