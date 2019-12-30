Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Петербурге

Никита Семенов, задержанный накануне сотрудниками ФСБ по подозрению в подготовке теракта в новогодние праздники, арестован на два месяца по решению Дзержинского районного суда Санкт-Петербурга. Об этом сообщила городская объединенная судебная пресс-служба.

«Семенов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205. 5 УК РФ (Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической). Срок меры 29.02.2020 года», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее также на два месяца был арестован предполагаемый сообщник Семенова — Георгий Чернышов. Его также обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ. Судья объявил о том, что процесс пройдет в закрытом режиме еще на стадии изучения материалов дела.

Представители ФСБ заявили, что задержать подозреваемых помогла информация американских спецслужб. Теракт планировали провести в новогодние праздники в людном месте Санкт-Петербурга. Подозреваемые уже дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье 30 (приготовление к совершению преступления), статье 205 (терроризм) и статье 205.1 (участие в деятельности террористической организации).

Президент России Владимир Путин поблагодарил по телефону американского лидера Дональда Трампа за переданную спецслужбами США информацию.