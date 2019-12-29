Задержаны двое россиян, планировавшие теракт в Петербурге на Новый год
- 29 декабря 2019, 20:07
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Двое граждан России, готовившие теракты в Петербурге на новогодние праздники, задержаны сотрудниками ФСБ 27 декабря.
Это стало возможным благодаря полученной от американских партнеров информации.
Злоумышленники планировали совершить теракты в местах скопления людей, приводит ФАН сообщение ведомства.
Ранее в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.
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