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Задержаны двое россиян, планировавшие теракт в Петербурге на Новый год

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© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Двое граждан России, готовившие теракты в Петербурге на новогодние праздники, задержаны сотрудниками ФСБ 27 декабря.

Это стало возможным благодаря полученной от американских партнеров информации.

Злоумышленники планировали совершить теракты в местах скопления людей, приводит ФАН сообщение ведомства.

Ранее в телефонном разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России.

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