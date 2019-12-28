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Симоньян сообщила о появлении в Telegram главы Роскомнадзора Жарова

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© Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

© Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС

Аккаунт человека, использующего номер телефона главы Роскомнадзора Александра Жарова, появился в мессенджере Telegram, сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

В подтверждение этой информации она опубликовала скриншот уведомления Telegram о том, что в мессенджере зарегистрировался пользователь «Жаров Роскомнадзор».

Кроме того, журналист «Эха Москвы» Александр Плющев сообщил в Telegram, что эту информацию также подтвердил его знакомый, в контактах у которого есть телефон Жарова.

Ранее «Ридус» подробно описывал ситуацию вокруг блокировки мессенджера. Летом 2017 года ФСБ направила администрации мессенджера запрос на передачу ключей шифрования переписок, но получила отказ.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер на территории России, а 16 апреля Роскомнадзор приступил к блокировке сервиса.

В ответ основатель Telegram Павел Дуров пообещал крупную финансовую поддержку администраторам Proxy и VPN-сервисов, которые продолжают обеспечивать россиянам доступ к мессенджеру.

В результате действий Роскомнадзора в списках временно заблокированных оказались миллионы IP-адресов компаний Google, Amazon, видеохостинга YouTube.

В июне 2019 года Жаров пообещал полностью заблокировать Telegram.

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