найти ×
   
  • USD +0.05
    61.77
  • EUR +0.09
    68.50
СохранитьСохранено0
×

031941

Навальный хочет заплатить психиатру, чтобы избавить Шаведдинова от армии

Small f632c44589
Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов.

Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) хотят сделать своему коллеге Руслану Шаведдинову «липовую» справку о наличии эпилепсии, чтобы избавить его от службы в армии. Об этом написал на своей странице в Facebook гражданский активист Александр Туровский со ссылкой на некоего «старого друга» из ФБК, имя которого он не назвал.

Всех эта идея устроила, в том числе и самого Алексея Навального. Как по мне — ещё та подстава. Причём подставят они этой справкой под уголовное дело какого-нибудь молодого наивного врача, а сами белые воротнички из ФБК в случае провала выйдут чистыми. Одним уголовным делом больше или меньше, плевать они хотели, — утверждает Туровский.

Сейчас, по его словам, сотрудники ФБК якобы ведут переговоры с врачом-психиатром Людмилой Асановой.

Осенью этого года Шаведдинова неоднократно задерживали сотрудники полиции. В первый раз Шаведдинов попал в руки правоохранителей 12 октября. Руслана тогда отвезли в отдел полиции «Аэропорт», где молодого человека ждали сотрудники центра «Э» и военный комиссар. Однако через три часа Шаведдинова отпустили без составления протокола. Во второй раз Руслана задержали на выходе из метро по пути в ФБК 17 октября. Шаведдинова доставили в отделение, а потом опять отпустили без составления протокола. А в третий раз сотрудника ФБК задержали 25 октября. С чем связано последнее задержание Шаведдинова, пока неизвестно.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией был включен в список иностранных агентов. В Минюсте пояснили, что причиной такого решения стали выявленные факты зарубежного финансирования организации. Только в 2019 году организация получила из-за границы денежные переводы на общую сумму в 140 тысяч рублей, сообщил представитель ведомства Владимир Титов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (3)

  • Small 77bad801a4
    Galina Lukyanovaсегодня, 13:06

    Дураками редко рождаются, ими становятся, а в ФБК наверное собирают всех, кто с рождения умом не блещет.

  • Small d799de5f85
    Semen Samsonovсегодня, 13:34

    Ждет призывов от Навального на пожертвования для признания дурачками всех его сторонников!!!

  • Small 0888e8fb2f
    Ленивый Спринтерсегодня, 14:25

    Ублюдок не хочет Родине послужить? Зря. Как по гей-парадам шататься, так херой. А как плац мести, так эпилептик? Старослужащие и прапора, и диагностику проведут, и таблетку выпишут.

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
91347542читать позжечитаю позже
Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
024673читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress

Хорошие аккумуляторы — не обязательно самые емкие и дорогие.

17541031читать позжечитаю позже

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом21 августа

В тестировании участвовали 22 тысячи абонентов.

41243639читать позжечитаю позже