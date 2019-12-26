Навальный хочет заплатить психиатру, чтобы избавить Шаведдинова от армии

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) хотят сделать своему коллеге Руслану Шаведдинову «липовую» справку о наличии эпилепсии, чтобы избавить его от службы в армии. Об этом написал на своей странице в Facebook гражданский активист Александр Туровский со ссылкой на некоего «старого друга» из ФБК, имя которого он не назвал.

Всех эта идея устроила, в том числе и самого Алексея Навального. Как по мне — ещё та подстава. Причём подставят они этой справкой под уголовное дело какого-нибудь молодого наивного врача, а сами белые воротнички из ФБК в случае провала выйдут чистыми. Одним уголовным делом больше или меньше, плевать они хотели, — утверждает Туровский.

Сейчас, по его словам, сотрудники ФБК якобы ведут переговоры с врачом-психиатром Людмилой Асановой.

Осенью этого года Шаведдинова неоднократно задерживали сотрудники полиции. В первый раз Шаведдинов попал в руки правоохранителей 12 октября. Руслана тогда отвезли в отдел полиции «Аэропорт», где молодого человека ждали сотрудники центра «Э» и военный комиссар. Однако через три часа Шаведдинова отпустили без составления протокола. Во второй раз Руслана задержали на выходе из метро по пути в ФБК 17 октября. Шаведдинова доставили в отделение, а потом опять отпустили без составления протокола. А в третий раз сотрудника ФБК задержали 25 октября. С чем связано последнее задержание Шаведдинова, пока неизвестно.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией был включен в список иностранных агентов. В Минюсте пояснили, что причиной такого решения стали выявленные факты зарубежного финансирования организации. Только в 2019 году организация получила из-за границы денежные переводы на общую сумму в 140 тысяч рублей, сообщил представитель ведомства Владимир Титов.