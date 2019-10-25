В соцсетях высмеяли сотрудника ФБК за уклонение от службы в армии

Сотрудник созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вновь задержан полицией.

Это уже третье его задержание за месяц. В первый раз Шаведдинов попал в руки правоохранителей 12 октября. Руслана тогда отвезли в отдел полиции «Аэропорт», где молодого человека ждали сотрудники центра «Э» и военный комиссар. Но через три часа Шаведдинова отпустили без составления протокола.



Во второй раз Руслана задержали на выходе из метро по пути в ФБК 17 октября. Шаведдинова доставили в отделение, а потом опять отпустили без составления протокола.

С чем связано третье задержание сотрудника ФБК, пока неизвестно. Однако в социальных сетях уже высмеяли Шаведдинова как злостного уклониста от воинской службы.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией был включен в список иностранных агентов. В Минюсте пояснили, что причиной такого решения стали выявленные факты зарубежного финансирования организации. Только в 2019 году организация получила из-за границы денежные переводы на общую сумму в 140 тысяч рублей, сообщил представитель ведомства Владимир Титов.