найти ×
   
  • USD +0.14
    64.00
  • EUR -0.02
    71.12
СохранитьСохранено0
×

104925

В соцсетях высмеяли сотрудника ФБК за уклонение от службы в армии

Small f632c44589
© Facebook

© Facebook

Сотрудник созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вновь задержан полицией.

Это уже третье его задержание за месяц. В первый раз Шаведдинов попал в руки правоохранителей 12 октября. Руслана тогда отвезли в отдел полиции «Аэропорт», где молодого человека ждали сотрудники центра «Э» и военный комиссар. Но через три часа Шаведдинова отпустили без составления протокола.

Во второй раз Руслана задержали на выходе из метро по пути в ФБК 17 октября. Шаведдинова доставили в отделение, а потом опять отпустили без составления протокола.

С чем связано третье задержание сотрудника ФБК, пока неизвестно. Однако в социальных сетях уже высмеяли Шаведдинова как злостного уклониста от воинской службы.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией был включен в список иностранных агентов. В Минюсте пояснили, что причиной такого решения стали выявленные факты зарубежного финансирования организации. Только в 2019 году организация получила из-за границы денежные переводы на общую сумму в 140 тысяч рублей, сообщил представитель ведомства Владимир Титов.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь
4012944читать позжечитаю позже
Животные
Стая щенков атаковала кота в припадке страсти
36089530читать позжечитаю позже

главное


Здоровье
Британские ученые предложили наркотики для лечения алкоголизма

По их мнению, экстази - идеальный препарат для психотерапии.

1014388читать позжечитаю позже

Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи20 августа

В Росстате составили список недугов, основываясь на данных Минздрава.

3048532читать позжечитаю позже