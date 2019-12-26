Марс, челосвиньи и конец лихорадкам: что ждет мир науки в 2020 году

2019 год подходит к концу, а это значит, что ведущие лаборатории мира, научные центры и обсерватории завершают свои дела и готовятся к новому, 2020 году.

«Ридус» собрал самые яркие события будущего года, которые будут происходить в мире науки.

Ближе к Марсу

Весь 2019 год мы рассказывали о подготовке к миссии Mars 2020, которая должна состояться уже через полгода. В рамках миссии на Красную планету отправится большое количество техники, включая ровер, вертолет, а также мини-лабораторию для анализа марсианской почвы.

Напомним, что во время миссии марсоход должен провести ряд исследований, в том числе взять пробу почвы и отправить ее на Землю. Местом, куда отправится марсоход, станет кратер Джезеро — дельта древней реки, размер которой составляет около 49 километров.

Ученые предполагают, что несколько миллиардов лет назад он был заполнен водой и с тех пор кратер мог сохранить отложения глины или структуры, напоминающие речную дельту. Одной из главных целей марсохода станет поиск следов жизни на Марсе, так как ученые уверены, что в прошлом на Красной планете было много жидкости — реки и озера, в которых, вероятно, и таятся следы былой жизни.

Возвращение на Луну

За этот год сразу несколько космических корпораций попытались достичь Луны и начать свои исследования на нашем спутнике.

Китайская станция «Чанъэ-4» с луноходом «Юйту-2» совершила мягкую посадку в кратер Карман на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. Станция «Чанъэ-4» оснащена современными научными инструментами, которые помогут исследовать обратную сторону Луны. Луноход поможет сделать снимки Луны, взять пробу грунта, а также провести радиоастрономические наблюдения.

В 2020 году станция должна уже привезти — впервые за много лет — образцы грунта с Луны.



Были и неудачные попытки покорить Луну. Индийский орбитальный зонд «Чандраян-2», отправленный на Луну, отпустил посадочный модуль «Викрам» для посадки, но связь со спутником прекратилась. Что произошло с ним дальше, до сих пор неизвестно. Индийская организация предполагает, что аппарат совершил жесткую посадку и его обломки должны быть на Луне.

Еще немного космоса

В следующем году из космоса у нам привезут грунт для исследований. Японский зонд «Хаябуса-2» доставит на Землю образцы грунта с астероида Рюгу, а аппарат NASA OSIRIS/REx будет производить забор грунта с астероида Бенну.

Также команда астрономов, занимающаяся сбором данных со спутника Gaia, должна обновить 3D-карту нашей Галактики. Новые данные помогут лучше узнать структуру и эволюцию Млечного Пути.

Новый коллайдер

В мае 2020 года состоится заседание совета CERN (Европейской организации по ядерным исследованиям), на котором, по прогнозам экспертов, будут выделены средства на строительство нового коллайдера.

Планируется, что за 21 миллиард евро будет построен 100-километровый ускоритель. Если все получится, новый коллайдер будет в шесть раз мощнее Большого адронного коллайдера.

Большой адронный коллайдер (БАК) — самый большой и мощный ускоритель частиц в мире. Общая энергия при столкновении частиц составляет 14 тераэлектронвольт, что делает устройство значительно более мощным ускорителем, чем все существующие сегодня в мире.

Исследования, которые позволяет проводить коллайдер, помогут построить более совершенную теорию сильных взаимодействий, которая сможет кардинально изменить ядерную физику и методы познания звёздного пространства.



Гибрид человека и животного

Открытия в генной инженерии, сделанные в 2019 году, дали хороший старт для исследований и экспериментов в будущем. Например, в Китае создали генетически модифицированных макак-резусов, внедрив в геном обезьян человеческий ген MCPH1.

Несмотря на то, что животные прожили не долго, у ученых получилось создать в лабораторных условиях гибридов с мозгом человека и обезьяны.

В 2020 году Хиромицу Накаути из Токийского университета планирует выращивать ткани из человеческих клеток в эмбрионах мышей и крыс. Подросшие гибридные эмбрионы будут пересаживать суррогатным животным.

Ученый рассказал, что все было готово к эксперименту еще в этом году, однако закон Японии не позволил провести такие исследования. Недавно в закон были внесены поправки, и теперь ученый и его команда смогут продолжать исследования.

Накаути хочет получить животных с органами, которые в конечном итоге могут быть пересажены людям.

Конец лихорадкам

Специалисты ВОЗ и Еврокомиссии опубликовали сообщение, что первая вакцина от вируса Эбола прошла все испытания и теперь готовится к лицензированию. Это означает, что очень скоро вакцину можно будет применять в африканских странах, где лихорадка Эбола особенно распространена.



Еврокомиссия уже дала свое согласие на использование препарата, а в США вакцину могут одобрить уже в марте 2020 года.



Также специалисты из Джакарты в 2020 году завершат исследование, посвященное лихорадке денге. Ранее ученые выпустили на волю большое количество ГМО-комаров, инфицированных бактерией Wolbachia, которая подавляет репликацию переносимых комарами вирусов, вызывающих лихорадки денге, чикунгунья и Зика.

В следующем году ученые смогут проверить, насколько бактериям удалось распространиться в дикой популяции комаров.

