Первая вакцина от Эболы выходит на мировой рынок

Специалисты ВОЗ и Еврокомиссии опубликовали сообщение, что первая вакцина от вируса Эбола прошла все испытания теперь готовится к лицензированию. Это означает, что очень скоро вакцину можно будет применять в африканских странах, где лихорадка Эбола особенно распространена.

Мы старались как можно быстрее подготовить вакцину. Это особенно важно на фоне масштабной вспышки болезни в Демократической Республике Конго, — поясняют эксперты.

Препарат получил название Ervebo, а его создателем является компания Merck.

На сегодняшний день Ervebo является самым безопасным и эффективным препаратом от вируса Эбола. Еврокомиссия уже дала свое согласие на использование препарата, а в США вакцину могут одобрить уже в марте 2020 года.

Напомним, что у лихорадки Эбола есть четыре разновидности. Самый распространенный и опасный штамм — заирский. Из-за него во всем мире погибло несколько десятков тысяч человек. Также заирский штамм был основным в крупнейшей вспышке Эболы в 2014—2016 годов в западной Африке.

В Демократической Республике Конго (ДРК) эпидемия Эболы тоже связана с этим штаммом. Напомним, что в Конго эпидемия началась в августа 2019 года, и за это время вирус Эбола унес жизни 2200 человек.

Ervebo как раз направлен на блокировку этого штамма. Первые испытания вакцины проходили в Демократической Республике Конго в этом году. Испытания показали, что эффективность вакцины на уровне 97,5%, что является очень хорошими показатели. Мы можем с уверенностью сказать, что наша вакцина защитила 90 000 человек, — сообщают производители.

В основном вспышки заболевания лихорадкой Эбола регистрируются в Африке. Заразиться лихорадкой достаточно легко, поясняют ученые.

Вирус Эбола передается человеку от египетских летучих собак и летучих мышей, в крови которых он живет. Как правило, заражение происходит при передаче вируса не от самих летучих мышей, а от других животных, например обезьян или антилоп.

Когда звери заражены, вирус попадает во все биологические жидкости: кровь, выделения, сперму и т. д. Если человек случайно контактирует со средой, где есть следы зараженных животных, он может подцепить вирус. Особенно если у него есть открытые кожные раны.

Сейчас разработчики Ervebo работают над тем, чтобы лицензировать вакцину в странах, которые больше всего уязвимы к вирусу Эбола.