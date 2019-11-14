Первая вакцина от Эболы выходит на мировой рынок
- 14 ноября 2019, 12:08
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
Специалисты ВОЗ и Еврокомиссии опубликовали сообщение, что первая вакцина от вируса Эбола прошла все испытания теперь готовится к лицензированию. Это означает, что очень скоро вакцину можно будет применять в африканских странах, где лихорадка Эбола особенно распространена.
Мы старались как можно быстрее подготовить вакцину. Это особенно важно на фоне масштабной вспышки болезни в Демократической Республике Конго, — поясняют эксперты.
Препарат получил название Ervebo, а его создателем является компания Merck.
На сегодняшний день Ervebo является самым безопасным и эффективным препаратом от вируса Эбола. Еврокомиссия уже дала свое согласие на использование препарата, а в США вакцину могут одобрить уже в марте 2020 года.
Напомним, что у лихорадки Эбола есть четыре разновидности. Самый распространенный и опасный штамм — заирский. Из-за него во всем мире погибло несколько десятков тысяч человек. Также заирский штамм был основным в крупнейшей вспышке Эболы в 2014—2016 годов в западной Африке.
В Демократической Республике Конго (ДРК) эпидемия Эболы тоже связана с этим штаммом. Напомним, что в Конго эпидемия началась в августа 2019 года, и за это время вирус Эбола унес жизни 2200 человек.
Ervebo как раз направлен на блокировку этого штамма. Первые испытания вакцины проходили в Демократической Республике Конго в этом году. Испытания показали, что эффективность вакцины на уровне 97,5%, что является очень хорошими показатели. Мы можем с уверенностью сказать, что наша вакцина защитила 90 000 человек, — сообщают производители.
В основном вспышки заболевания лихорадкой Эбола регистрируются в Африке. Заразиться лихорадкой достаточно легко, поясняют ученые.
Вирус Эбола передается человеку от египетских летучих собак и летучих мышей, в крови которых он живет. Как правило, заражение происходит при передаче вируса не от самих летучих мышей, а от других животных, например обезьян или антилоп.
Когда звери заражены, вирус попадает во все биологические жидкости: кровь, выделения, сперму
Сейчас разработчики Ervebo работают над тем, чтобы лицензировать вакцину в странах, которые больше всего уязвимы к вирусу Эбола.
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