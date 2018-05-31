В Китае создали гибридов с мозгом человека и обезьяны

Китайские ученые вновь удивили мир своими экспериментами с генетикой. На этот раз специалисты создали генетически модифицированных макак-резусов, внедрив в геном обезьян человеческий ген MCPH1.

Сообщается, что этот ген участвует в развитии мозга и интеллекта.

Получение трансгенных приматов позволило нам изучить, как MCPH1, чья роль пока еще плохо изучена, обеспечивает формирование центральной нервной системы, — уточнили ученые.

Во время эксперимента ген вводили в клетки эмбрионов макак-резусов с помощью вирусных векторов — инструментов доставки генетического материала, созданных из обезвреженных вирусов.

В итоге в лаборатории родились 15 макак, но только 5 из них смогли выжить.

Специалисты поясняют, что у трансгенных макак не наблюдалось увеличение размеров мозга выше нормы, однако они лучше проходили тесты на память и распознавание образов.

Несмотря на успех исследования, работа китайских ученых подверглась критике со стороны их коллег, которые придерживаются мнения, что добавление человеческих генов, связанных с развитием мозга, в геном обезьян не соответствует этическим нормам.

MCPH1 или микроцефалин — ген, который активируется еще во время развития зародыша человека. Предыдущие исследования показали, что нарушения развития или мутации этого гена могут привести к неправильному развитию мозга, черепа и в итоге к микроцефалии.