В принадлежащем Порошенко фитнес-клубе нашли скрытые камеры

Во время обысков в спортивном клубе «Пятый элемент», принадлежащем экс-президенту Украины Петру Порошенко, следователи Государственного бюро расследований (ГБР) обнаружили скрытое видеооборудование.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при детальном осмотре вентиляции и сигнализации были найдены установленные там линзы видеокамер, которые были подсоединены к сетевому кабелю.

Предполагается, что скрытые камеры в раздевалках, вероятно, использовалось для негласного получения информации. Вполне возможно, что на момент изъятия оборудование находилось в рабочем состоянии.

По признакам правонарушения, предусмотренного статьей о незаконном приобретении, сбыте или использовании специальных технических средств возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении.

Как заявил юрист Андрей Портнов, в раздевалках спортклуба была также установлена «прослушка». «Спокойны могут быть лишь те спортсмены, которые уходили из спортклуба, не посещая раздевалку и душ», — цитирует его ФАН.

Как отмечает издание, обыски в спортклубе проводились совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) в рамках досудебного расследования двух уголовных дел, фигурантом которых стал экс-глава государства.

Ранее сообщалось, что из-за открытых против Порошенко более, чем десятка уголовных дел он обратился к американским лоббистским компаниям за помощью.

Среди предъявленных Порошенко обвинений — государственная измена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, а также факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде. Особенно резонансным является расследование коррупционных преступлений в украинской армии, к которым может быть причастен бывший президент.

ГБР Украины также возбудило против экс-президента еще одно уголовное дело, на этот раз — из-за незаконного пересечения границы по поддельным документам. Следователи выяснят обстоятельства выезда Порошенко на отдых на Мальдивы в январе 2018 года. Украинские СМИ тогда писали, что новогодний тур президента и его семьи обошелся бюджету страны в 500 тысяч долларов, а сам глава государства выехал на острова по документам на имя Mr Incognito Petro Ukraine.

Кроме того, американский миллиардер украинского происхождения, экономический советник бывшего мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани Сэм Кислин заявил, что Порошенко вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов.

