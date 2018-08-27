Порошенко попросил американцев защитить его от уголовных дел на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью в урегулировании тринадцати уголовных дел, которые открыты против него в Киеве.

«У него хорошо понимают, что все, происходящее в Государственном бюро расследований, достаточно серьезно, и намерены защищаться от атак. Можно, например, ждать публичной поддержки в Вашингтоне в случае попыток ареста», — цитирует украинское издание «Вести» осведомленный источник.

В числе компаний, в которые мог обратиться экс-президент, журналисты называют BGR Group в Вашингтоне. Среди политиков, которые оказывают услуги через эту компанию, — хорошо знакомый Порошенко спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.



Напомним, 29 июля стало известно, что Порошенко уехал с Украины и вывез за границу членов своей семьи. Первоначально украинские СМИ сообщали, что экс-президент направился на отдых в Турцию, однако затем появилась информация, что на самом деле он может быть в Объединенных Арабских Эмиратах или Германии.

За несколько дней до отъезда из страны на Петра Порошенко было совершено нападение, которое в России назвали инсценировкой. Это произошло, когда он отъезжал от здания Государственного бюро расследований после допроса по одному из многочисленных уголовных дел, фигурантом которых является экс-президент.



Среди предъявленных Порошенко обвинений — государственная измена, злоупотребление служебным положением, легализация преступных доходов, неуплата налогов, попытка узурпации судебной власти, а также факт незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде. Особенно резонансным является расследование коррупционных преступлений в украинской армии, к которым может быть причастен бывший президент.



Так, одно из уголовных дел против Порошенко касается киевского завода «Кузница на Рыбальском», который являлся одним из крупнейших активов Порошенко. СМИ утверждали, что он фиктивно продал «Кузницу» украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода заведено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.