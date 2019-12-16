Россиянка попала в список самых заметных миллиардеров-новичков

Основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук включена журналом Forbes в список самых заметных бизнесменов, ставших миллиардерами в 2019 году.

Издание отмечает, что Бакальчук стала второй после предпринимательницы Елены Батуриной женщиной в России, чье состояние оценивается в 1 млрд долларов.

Также обращается внимание на то, что Бакальчук основала Wildberries в 2004 году, будучи учительницей английского языка и находясь в декрете. В 2018 году прибыль компании уже составляла 1,9 млрд долларов. В настоящее время сайт ретейлера посещают около 2 млн жителей России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии.

В список также попали самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер, основавшая бренд Kylie Cosmetics, и Маккензи Безос, получившая после развода с основателем Amazon Джеффом Безосом 34,5 млрд долларов.

Ранее Forbes в очередной раз составил список самых богатых женщин России, в котором первые два места заняли Батурина и Бакальчук.

В начале 2018 года Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 млн долларов.