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В России появилась вторая женщина-миллиардер

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© Антон Новодережкин/ТАСС

Второй женщиной в России, чье состояние оценивается свыше миллиарда долларов, стала владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, сообщает журнал Forbes.

Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 миллионов долларов.

Ранее в России была лишь одна женщина-миллиардер — жена экс-мэра Москвы, президент компании Inteco Management Елена, отмечает издание.

Wildberries не публичная компания, поэтому ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов, отмечает газета «Известия».

В этом году интернет-магазин Татьяны Бакальчук занял четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, его стоимость составила в 1,2 миллиарда долларов.

Бакальчук по образованию — преподаватель английского языка. Свой бизнес она основала вместе с мужем в 2004 году, напоминает News.ru. Сейчас их магазин ежемесячно посещает около 60 миллионов человек.

В октябре прошлого года Бакальчук заняла второе место в списке самых богатых женщин России.

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