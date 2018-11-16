В России появилась вторая женщина-миллиардер
- 21 февраля 2019, 13:33
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Второй женщиной в России, чье состояние оценивается свыше миллиарда долларов, стала владелица интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, сообщает журнал Forbes.
Год назад Бакальчук впервые вошла в список богатейших людей России с состоянием 600 миллионов долларов.
Ранее в России была лишь одна женщина-миллиардер — жена экс-мэра Москвы, президент компании Inteco Management Елена, отмечает издание.
Wildberries не публичная компания, поэтому ее стоимость оценивалась на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов, отмечает газета «Известия».
В этом году интернет-магазин Татьяны Бакальчук занял четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, его стоимость составила в 1,2 миллиарда долларов.
Бакальчук по образованию — преподаватель английского языка. Свой бизнес она основала вместе с мужем в 2004 году, напоминает News.ru. Сейчас их магазин ежемесячно посещает около 60 миллионов человек.
В октябре прошлого года Бакальчук заняла второе место в списке самых богатых женщин России.
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