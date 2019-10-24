Forbes назвал самых богатых женщин в России

Американский финансово-экономический журнал Forbes в очередной раз составил список самых богатых женщин России.

Первое место в этом рейтинге вот уже седьмой год подряд занимает жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина.

По данным издания, состояние основательницы одной из крупнейших девелоперских компаний в Москве — Inteco — оценивается в 1,2 миллиарда долларов США.

Второе место в списке журнала досталось основательнице крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук. Ее капитал составляет 1 миллиард долларов.

На третьей строчке рейтинга — впервые вошедшая в список Татьяна Ковальчук, супруга основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука. Ее состояние оценивается в 600 миллионов долларов.

Кроме того, в пятерке самых богатых российских женщин оказались бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена (600 миллионов долларов) и акционер компании «Прогресс» Ольга Белявцева (550 миллионов долларов).

По данным издания, совокупное состояние вошедших в список женщин выросло до рекордной суммы 9,9 миллиарда долларов. Всего в рейтинге журнала — 25 россиянок, отмечает ФАН.