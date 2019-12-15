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Российских спецназовцев вооружат бесшумными автоматами

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© ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

© ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

Новейшие бесшумные автоматы будут поставлены на вооружение российского спецназа.

Первыми получат это оружие бойцы 24-й бригады из Новосибирска.

Перед поставкой в вооруженные силы новинка должна пройти полный цикл испытаний, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны.

Новый автомат представляет собой модернизированную версию оружия «Вал». Его выстрела практически не слышно даже с расстояния в несколько метров. В то же время выпущенная из него пуля способна пробить любой бронежилет.

По мнению экспертов, этот автомат незаменим в спецоперациях, пишет издание.

Ранее «Ридус» сообщал о том, что россиянин Сергей Шмаков установил новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела. Он произвел пять метких выстрелов в мишень размером 60×60 см, расположенную на удалении 2000 метров.

Кроме того, Минобороны опубликовало видео, запечатлевшее артиллерийский залп 203-миллиметровых самоходных установок 2С7М «Малка», поражающий цель на расстоянии в 30 километров.

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