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Российский снайпер установил мировой рекорд по дальности ночного выстрела

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© instagram.com

© instagram.com

Новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела установил россиянин Сергей Шмаков.

Он произвел пять метких выстрелов в мишень размером 60×60 см, расположенную на удалении 2000 метров.

Как сообщает ФАН, для установления рекорда Шмаков использовал стрелковый комплекс полностью отечественного производства. Он включает в себя снайперскую винтовку СВЛК-14 «Сумрак», оснащенную ночным прицелом от компании «Дедал-НВ».

Сверхдальнобойная винтовка выпускается российской корпорацией Lobaev, основанной первым в РФ частным производителем высокоточного оружия Владиславом Лобаевым.

По данным фирмы-изготовителя, кучность и дальнобойность «Сумрака» являются непревзойденными среди серийных высокоточных винтовок, пишет издание.

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