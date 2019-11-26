Российский снайпер установил мировой рекорд по дальности ночного выстрела

Новый мировой рекорд по дальности ночного выстрела установил россиянин Сергей Шмаков.

Он произвел пять метких выстрелов в мишень размером 60×60 см, расположенную на удалении 2000 метров.

Как сообщает ФАН, для установления рекорда Шмаков использовал стрелковый комплекс полностью отечественного производства. Он включает в себя снайперскую винтовку СВЛК-14 «Сумрак», оснащенную ночным прицелом от компании «Дедал-НВ».

Сверхдальнобойная винтовка выпускается российской корпорацией Lobaev, основанной первым в РФ частным производителем высокоточного оружия Владиславом Лобаевым.

По данным фирмы-изготовителя, кучность и дальнобойность «Сумрака» являются непревзойденными среди серийных высокоточных винтовок, пишет издание.