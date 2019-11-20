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Минобороны показало залп самых мощных пушек в мире

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© YouTube

© YouTube

Артиллерийский залп 203-миллиметровых самоходных установок 2С7М «Малка», поражающий цель на расстоянии в 30 километров, продемонстрировало в ролике на YouTube Министерство обороны России. Учения прошли в Кузбассе.

Удар по позициям условного противника наносился с применением новой методики. Артиллеристы действовали с открытых позиций. Точечный огонь по навесной траектории корректировали беспилотные летательные аппараты «Орлан-10».

2С7М «Малка» — модернизированная версия установки 2С7 «Пион», разработанной в Советском Союзе для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения противника на больших расстояниях. Она никогда не применялась советскими или российскими войсками в вооруженных конфликтах, но до сих пор является одним из самых мощных артиллерийских орудий в мире. За 10 минут «работы» установка может «доставить» на вражеские позиции до 500 килограммов взрывчатых веществ. Предусмотрена стрельба различными снарядами, в числе которых — бетонобойные, осколочно-фугасные, кассетные и даже ядерные. Защиту от авиации противника обеспечивают зенитные пулеметы и переносные ракетные комплексы. Ходовая часть выполнена на базе основного танка Т-80.

После вывода советских войск из Германии и подписания Договора об обычных вооруженных силах в Европе большая часть установок 2С7М были передислоцированы в Сибирский военный округ. Часть из них, возможно, осталась на Украине. Советские пушки применяли военные Грузии во время конфликта в Южной Осетии. Пять из шести орудий захватила российская армия. Одно из них было взято в качестве трофея, остальные уничтожены.

В конце августа Минобороны показало видео запуска ракеты комплекса «Искандер».

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