В 2020 году в России ликвидируют почти 50 опасных полигонов ТКО

В 2020 году в России планируют ликвидировать 47 полигонов ТКО. Об этом сообщил глава проектного офиса федерального проекта «Чистая страна» Вадим Петров.

По его словам, в перечень подлежащих ликвидации полигонов попали в основном несанкционированные и особо опасные свалки.

При этом ряд объектов, которые не были включены, сейчас завершают подработку заявок, которые по тем или иным причинам не соответствовали требованиям. До конца года мы в тесной работе с регионами, у которых проблемы были с заявками, будем уже корректировать планы, чтобы включить их также в 2020 год, — отметил Петров на пресс-конференции в ТАСС.

Как рассказал директор департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды РФ Игорь Ивачев, в 2020 году будут ликвидированы мусорные полигоны в Карачаево-Черкесии, Удмуртии, Чечне, Чувашии, Ингушетии, Татарстане, а также во Владимирской, Волгоградской, Московской, Калужской, Кировской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Рязанской, Тамбовской, Тульской и Ярославской областях.

Напомним, что в Архангельской области рекультивация незаконных свалок проходит в том числе и за счет инвестора экотехнопарка «Шиес». В 2019 году правительство Москвы и ООО «Технопарк» выделили на эти цели правительству региона более 200 миллионов рублей. Таким образом, к концу текущего года в Архангельской области ликвидируют 77 незаконных свалок общей площадью около 300 гектаров и вывезут 50 тысяч отходов для размещения на полигонах ТКО, внесенных в государственный реестр. На освобожденных от мусора территориях, как ранее писал «Ридус», региональные власти высадят деревья.