Как инвестор проекта «Шиес» помогает в восстановлении архангельских лесов

В Архангельской области до сих пор спорят по поводу планируемого строительства современной площадки для хранения ТКО — экотехнопарка «Шиес», куда собираются свозить московские отходы. Среди противников технопарка широко распространен миф, что строители «Шиеса», помимо всего прочего, занимаются тотальной вырубкой местного леса, чем уже наносят непоправимый ущерб экосистеме региона.

Да, небольшая часть деревьев и кустарников, расположенных вблизи железнодорожной станции Шиес, в районе которой собираются возвести технопарк, действительно пошла под топор. Необходимо было расчистить территорию для обустройства погрузочно-разгрузочной площадки. Причем вырубка проводилась совершенно законно, на участке, специально выделенном для этого РЖД. Поэтому о тотальном истреблении леса речи не идет. Напротив, инвестор технопарка уже вносит существенный вклад в восстановление лесов Архангельской области, хотя вопрос о строительстве полигона пока еще не решен.

В 2019 году правительство Москвы и ООО «Технопарк» (инвестор проекта «Шиес») выделили правительству региона более 200 миллионов рублей на ликвидацию несанкционированных полигонов. Таким образом, к концу текущего года в Архангельской области ликвидируют 77 незаконных свалок общей площадью около 300 гектаров и вывезут 50 тысяч отходов для размещения на полигонах ТКО, внесенных в государственный реестр. На освобожденных от мусора территориях региональные власти высадят деревья.

«На месте ликвидированных свалок мы хотим посадить деревья. У нас ведь много акций по лесовосстановлению, как региональных, так и федеральных. В планах — привлечь лесничества, в том числе школьные, молодежь. Хотелось бы, чтобы в итоге у местного населения рука больше не поднималась выбрасывать туда мусор. Такие акции будут созвучны с другим нашим проектом — «Сохранение лесов», — заявил министр природных ресурсов и ЛПК Архангельской области Александр Ерулик.

Также благодаря инвестициям от правительства Москвы и компании «Технопарк» из областного бюджета было дополнительно выделено 4,3 миллиона рублей на приобретение лесопожарной и лесохозяйственной техники.

Оснащение лесной отрасли специализированной техникой и оборудованием позволит повысить эффективность в области охраны лесов от пожаров и увеличить площади лесовосстановления, — отметил Ерулик.

Кроме того, у Архангельской области появились дополнительные деньги для заготовления лесосеменного сырья. Так, в 2019 году в регионе заготовили свыше 500 килограммов семян сосны и более 600 килограммов семян ели. Это в два раза больше, чем планировалось изначально. По словам Александра Ерулика, в 2019 году лесовосстановление было проведено на площади 73 тысячи 500 гектаров. Для сравнения, в прошлом году лесовосстановлению подверглись 63 тысячи 770 гектаров. Таким образом, Архангельская область перевыполнила план по сохранению лесов и оказалась в лидерах по лесовосстановлению среди регионов Северо-Западного федерального округа.

Архангельская область перевыполнила план по сохранению лесов и укажут, что стала лидером по лесовосстановлению среди Северных регионов



Как рассказала заместитель начальника управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Светлана Каллина, увеличение объемов лесосеменного сырья — это «одно из важнейших условий успешного выполнения федерального проекта «Сохранение лесов»».

«Чтобы к 2024 году достичь стопроцентного лесовосстановления, необходимо в ближайшие годы увеличить количество выращиваемого посадочного материала в три раза», — заключила Каллина.